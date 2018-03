Morre Abby Mann, roteirista vencedor do Oscar por 'Nuremberg'

Abby Mann, ganhador o Oscar pelo roteiro de Julgamento em Nuremberg (1961) e que dedicou sua carreira à exposição das falhas do sistema criminal norte-americano, morreu aos 80 anos vítima de uma parada cardíaca na terça-feira, 26, em Beverly Hills, segundo informou o site do jornal Los Angeles Times nesta quinta, 27. Mann também escreveu filmes para a televisão baseados em fatos reais, como The Marcus-Nelson Murders, de 1973, e Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story, de 1989, que trata do incansável caçador nazista. Ele ainda é autor de Indictment: The McMartin Trial, de 1995, sobre uma rede de falsas acusações de abuso sexual contra crianças. "Um bom autor tem a obrigação de não só entreter, mas também comentar sobre o mundo em que vive", disse Mann ao receber o Oscar por Julgamento em Nuremberg, filme de Stanley Kramer que retrata um dos muitos julgamentos de líderes nazistas ocorridos no pós-guerra. Seu nome verdadeiro era Abraham Goodman e ele nasceu na Filadélfia, em 1927. Mann começou a carreira de roteirista profissional nos primeiros anos de televisão ao vivo, nos anos 1950. Ele ganhou um prêmio Emmy por The Marcus-Nelson Murders, que tinha Telly Savalas como o detetive Theo Kojak. O personagem careca, que sempre chupava pirulitos, virou uma famosa série de TV criada por Mann. A inspiração para o roteiro veio depois que Mann se convenceu da inocência de um jovem negro que disse ter sido forçado a confessar o assassinato de duas mulheres. Depois que o filme foi ao ar, ele foi liberto, disse o Times. Mann também ganhou Emmys por sua colaboração no roteiro de Murderers Among US: The Simon Wiesenthal Story e como produtor-executivo de Indictment: The McMartin Trial, que levou o prêmio de melhor filme para TV. O roteirista deixou um filho e a mulher, Myra, com quem escreveu McMartin Trial.