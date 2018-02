Morreu ontem, aos 98 anos, em Porto Alegre, Maria Coussirat Camargo, viúva do pintor gaúcho Iberê Camargo, cujo centenário de nascimento será comemorado em novembro com uma exposição na fundação que leva seu nome, criada por ela em 2005 com a doação de obras de seu acervo particular. O local e horário do enterro não foram definidos.