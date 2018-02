Morre a poeta e ativista Maya Angelou

A poeta e ativista social Maya Angelou, de 86 anos, morreu nesta quarta-feira, 28, em sua casa, na Carolina do Norte, Estados Unidos, informou sua agente Helen Brand. Autora da famosa autobiografia I Know Why The Caged Birds Sings, de 1969, Angelou era considerada uma das principais intelectuais americanas. Além de escritora, ela também foi bailarina, atriz e a primeira diretora negra de Hollywood.

Ela foi a poeta escolhida pelo ex-presidente americano Bill Clinton para fazer a leitura oficial na sua primeira posse, em 1993. Em 1998, ela dirigiu o filme Ressurreição, sobre uma mulher com problemas com drogas que retorna para suas origens no delta do rio Mississipi.

