Morre a escritora Ruth Guimarães

Morreu nesta quarta-feira, 21, a escritora Ruth Guimarães. Seguidora de Mário de Andrade, a escritora foi eleita para a Academia Paulista de Letras em setembro de 2008. Complicações decorrentes da diabetes levaram a escritora a um hospital na cidade de Cachoeira Paulista, a 200 km de São Paulo, nesta manhã.

O enterro será realizado nesta quinta-feira, 22, às 10h, no cemitério municipal da cidade.

Ruth Guimarães Botelho nasceu em Cachoeira Paulista, no dia 13 de junho de 1920. Em 1938 ingressou no curso de Letras Clássicas da USP. Trabalhou para diversas editoras como revisora e tradutora, escreveu diversas crônicas para veículos da imprensa paulistana e contribuiu com contos para o Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu primeiro livro foi Água Funda, publicado em 1946 pela Edição da Livraria do Globo. Seu livro mais recente foi publicado em 2006, pela JAC Editora (Calidoscópio - A Saga de Pedro Malazarte).