Morre a escritora Flavia Maria Lobo Morreu anteontem, no Rio, a escritora carioca Flavia Maria Lobo. Ela sofria de câncer no pulmão em estágio avançado. Em 2009, a editora Cosac Naify lançou a reedição de seu primeiro livro infantil, Maurício, O Leão de Menino, que a autora fez em parceria com Millôr Fernandes (morto na semana passada) em 1969. Entre outras obras escritas por Flavia Maria Lobo estão O Elefante Amarelo (Editora Preto no Branco), de 1976, e Sonho de Bruxa (Editora Girafinha), de 2008. A escritora viveu por muitos anos fora do Brasil. Em sua trajetória, ainda, foi professora na Inglaterra e em escolas internacionais nas Bahamas, Papua-Nova Guiné, Lesoto e Noruega.