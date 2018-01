Morre a designer Eva Zeisel Ceramista e designer de objetos, a húngaro-americana Eva Zeisel morreu no último dia 30, em Nova York, aos 105 anos. Influenciada pela escola Bauhaus, Eva ficou conhecida na década de 1940 ao criar o serviço de mesa Town and Country, adquirido pelo British Museum de Londres. O saleiro e pimenteiro dessa obra tornaram-se ícones. Nascida em Budapeste em uma família judia, ela se mudou no fim dos anos 30 para os EUA depois de ser perseguida pelo regime stalinista - seus relatos serviram de base para o livro Darkness at Noon, de Arthur Koestler. Sua primeira grande mostra ocorreu em 1946 no MoMA de Nova York. / AFP