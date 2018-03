Morre a cantora Jenni Rivera A cantora mexicana Jenni Rivera morreu em um acidente de avião. O destroços do jato particular em que ela viajava foram encontrados no domingo. "Todas as evidências eram de que os destroços pertenciam ao avião da cantora", declarou o ministro dos Transportes e Comunicações do México, Gerardo Ruiz Esparza. Jenni viajava com outras seis pessoas. Não houve sobreviventes e a polícia mexicana ainda não havia divulgado as causas do acidente. O Learjet 25 ia de Monterrey para Toluca. Considerada um dos nomes mais importantes da música regional mexicana, a cantora vendeu 2 milhões de tinha seis prêmios Billboard. / EFE