Morre a atriz Suzanne Pleshette, aos 70 anos

A atriz Suzanne Pleshette morreu ontem à noite, em sua casa em Los Angeles, aos 70 anos. Ela lutava contra um câncer no pulmão desde 2006 e sofreu uma parada respiratória, segundo informou seu advogado Robert Finkelstein. Nascida em 31 de janeiro de 1937, em Nova York, Pleshette começou a carreira no teatro. No cinema, estrelou filmes como O Candelabro Italiano, Um Clarim ao Longe, de Raoul Walsh, e Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Na TV, ficou conhecida por seu papel na série The Bob Newhart Show, nos anos 1970, na qual interpretava a mordaz esposa de Bob.