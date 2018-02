Morre a atriz Susan Tyrell Morreu no sábado a atriz Susan Tyrell, aos 67 anos, em Austin, no Texas. A informação foi confirmada pela família da atriz ao site da revista People. Susan ganhou fama mundial ao ser indicada para o Oscar de atriz coadjuvante pelo papel da alcoólatra Oma no filme Cidade das Ilusões, de 1972. Apesar do diretor John Huston querer escalar Faye Dunaway para o papel, Susan contou que o convenceu a contratá-la após afirmar que uma "alcoólatra de 26 anos seria muito mais interessante do que uma de 35 anos". A atriz viveu a avó de Johnny Depp em Cry Baby, de John Waters, de 1990. Na TV, participou das séries Kojak, Starsky and Hutch e Baretta. / AP