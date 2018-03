Morre a atriz sueca Lena Nyman A atriz sueca Lena Nyman, que trabalhou com diretores como Vilgot Sjoeman e Ingmar Bergman, morreu ontem aos 66 anos, após um longo período doente. A informação foi confirmada por um amigo dela à agência sueca TT. Lena se formou como atriz no Teatro Nacional sueco (o Dramaten) e participou também de revistas e de séries de televisão. Após estrear no cinema aos 11 anos, Lena começou a trabalhar com Vilgot Sjoeman, que ganhou fama internacional com o filme 491 (1964). A atriz interpretou também um dos papéis protagonistas em Sonata de Outono, de Ingmar Bergman, junto com Liv Ullmann e Ingrid Bergman. / EFE