Morre a atriz Marly Bueno A atriz paulistana Marly Bueno, que participou dos filmes Mulher Invisível (2009) e Inesquecível (2007), morreu ontem de madrugada, no Rio. A atriz de 78 anos havia sido internada para tratar de um problema intestinal e não resistiu à cirurgia. Marly trabalhou como apresentadora de TV durante os anos 50 e 70. Em 1953, estreou no cinema com o longa A Família Lero-Lero e, em 1954, na TV com Alô Doçura. Estrelou 11 filmes e teve cerca de 27 trabalhos na TV. Atualmente, trabalhava na minissérie Rei Davi, da Record, como a vilã Ainoã. O velório será hoje, no cemitério São João Batista, em Botafogo. O enterro será em São Paulo, amanhã.