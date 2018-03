Morre a atriz Marlene França A atriz Marlene França morreu sexta-feira, aos 69 anos, em sua casa em Itatiba (SP). Ela sofreu um ataque cardíaco fulminante. Baiana de Uauá, estreou no cinema com o filme Rosa dos Ventos, em 1957, quando vendia doces na feira. Trabalhou também com Mazzaropi, Walther Hugo Khoury, Luiz Sérgio Person, Carlos Coimbra, Roberto Santos, Ozualdo Candeias, entre outros. Com o longa A Noite do Desejo (1973), ganhou o prêmio Governador do Estado, e em 1976, com Crueldade Mortal, foi premiada no Festival de Gramado. No teatro, foi dirigida por Oswaldo Mendes em Sinal de Vida, em 1979. O enterro aconteceu no sábado, em São Paulo.