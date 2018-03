MORRE A ATRIZ MARIANGELA MELATO A italiana Mariangela Melato morreu na última sexta, em Roma, aos 71 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Mariangela havia sido hospitalizada em novembro de 2012, quando teve de cancelar apresentações no teatro. Famosa por protagonizar cenas tão tórridas quanto engraçadas ao lado do ator Giancarlo Giannini em Por um Destino Insólito (1974), conquistou destaque internacional ao ganhar papel de destaque em Flash Gordon (1980). Nascida em Milão em 1941, iniciou a carreira no teatro na década de 1960 e estreou no cinema em 1970, ano em que trabalhou em quatro filmes, incluindo O Padre que Queria Casar e A Contestação.