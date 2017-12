Morre a atriz Malu Rocha, que estrelou a minissérie Maysa - Quando Fala o Coração A atriz Malu Rocha morreu na sexta-feira, aos 46 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu corpo foi velado no Teatro Oficina. Estrela de cinema e televisão, ela despontou no filme Geração em Fuga, de 1972. Na TV, o primeiro trabalho foi na novela Pecado Capital. Participou ainda de Paraíso Tropical e do longa Como Salvar Meu Casamento. Seu último trabalho foi na minissérie Maysa - Quando Fala o Coração (2009).