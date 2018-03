Morre a atriz Isabella C. Campos A atriz Isabella Cerqueira Campos, protagonista de Capitu, dirigido por Paulo Cezar Saraceni, e um dos marcos do Cinema Novo, morreu na noite de anteontem, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Nascida em Novo Mundo, na Bahia, Isabella lutava contra um câncer de mama. Atriz de cinema, teatro e televisão, ela contracenou com Othon Bastos (Bentinho) e Raul Cortez (Escobar), no longa-metragem dirigido por Saraceni, com quem viria a se casar. O último trabalho de Isabella foi uma participação no filme Brasília 18%, de Nelson Pereira dos Santos, em 2006. No ano seguinte ela também esteve no documentário Panair do Brasil, de Marco Altberg.