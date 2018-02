Morre a atriz Googie Withers Morreu na última sexta a atriz britânica Googie Withers, estrela da época áurea de Hollywood, famosa por sua participação em Desaparecida, de Alfred Hitchcock. Withers morreu em sua casa, em Sydney, na Austrália, aos 94 anos. Atuou em dezenas de filmes nos anos 30 e 40, mas é lembrada por contracenar com Margarette Lockwood e Michael Redgrave no filme de Hitchcock, de 1938. Withers começou sua carreira aos 12 anos. Era dançarina em Londres quando foi para Los Angeles e chamou a atenção do diretor Michael Powell. Contracenou com seu marido, o australiano John McCallum, que morreu em 2010, em mais de 10 sucessos de Hollywood.