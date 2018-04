Morre a atriz Georgia Gomide, aos 73 anos

A atriz Georgia Gomide morreu na madrugada deste sábado, 29, aos 73 anos, vítima de uma infecção generalizada.

Ela estava internada no Hospital Sancta Maggiore, no Paraíso, zona sul da capital, desde a última terça-feira.

Seu corpo será velado no Hospital Beneficência Portuguesa até as 16h e o enterro deve ocorrer em seguida, no Cemitério da Consolação.

Georgia, cujo nome verdadeiro era Elfriede Helene Gomide Witecy, participou de mais de 40 novelas, como O Tempo e o Vento.

Mais recentemente atuou na Globo, em Vereda Tropical, Quatro por Quatro, Anos Rebeldes, Kubanacan e Malhação, onde viveu a Mamma Francesca. No SBT, participou do remake de Direito de Nascer. No cinema, atuou em filmes dos Trapalhões e de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, como Exorcismo Negro, de 1974.

A atriz protagonizou, com sua colega Vida Alves, em 1966, o primeiro beijo homossexual da televisão brasileira no teleteatro Calúnia.