Morre a atriz Celeste Holm Morreu na manhã de ontem, aos 95 anos, a atriz Celeste Holm. Ela venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1947 por sua atuação em A Luz É para Todos, de Elia Kazan. A atriz estava internada há duas semanas em decorrência de uma desidratação provocada pelo incêndio no apartamento de Robert De Niro, em Nova York - ela vivia no mesmo prédio. Segundo sua sobrinha-neta, na sexta-feira ela pediu ao marido que a levasse para casa. Nos últimos anos, ela envolveu-se em uma batalha legal contra os dois filhos, que questionavam seu casamento com o escritor Frank Basile, 45 anos mais novo que ela./ AP