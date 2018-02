Morre a atriz Anna Massey A atriz Anna Massey, que atuou no filme Frenesi, de Alfred Hitchcock, e encarnou a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher no drama televisivo Pinochet in Suburbia, morreu no sábado, aos 73 anos, em Londres, depois de uma longa batalha contra o câncer. Anna Massey era filha do ator canadense Raymond Massey e da atriz britânica Adrianne Allen. Em sua carreira, participou, ainda, de adaptação para televisão da obra Oliver Twist, de Charles Dickens, e de Tess of the D"Urbervilles, de Thomas Hardy. Anna Massey também atuou em filme de 2002 baseado na obra A Importância de Ser Fiel, de Oscar Wilde. / AP