Morre a arquiteta Gae Aulenti A arquiteta italiana Gae Aulenti, autora do projeto de reforma do Museu d'Orsay de Paris entre 1980 e 1986, morreu aos 85 anos em Milão, informaram ontem os meios locais. Nascida em Palazzolo dello Stella, na província italiana de Udine, ela estava doente havia tempos. Designer industrial, Gae Aulenti estudou na Universidade Politécnica de Milão e desenvolveu seu trabalho entre essa cidade e Veneza, onde restaurou o Palácio Grassi, em 1985. Nos anos 80, ainda, foi responsável pela reestruturação do Museu de Arte da Catalunha. Outro destaque de sua carreira foi desenhar cenários para obras do diretor de teatro Luca Ronconi. / EFE