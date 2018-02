Morre a apresentadora Joan Rivers, aos 81 anos

Joan apresentava o programa "Fashion Police", que era famoso por fazer críticas às roupas usadas pelas celebridades no tapete vermelho das grandes premiações de Hollywood. Sua filha, Melissa, declarou que Joan morreu rodeada por familiares e amigos mais próximos.

A apresentadora, cujo nome verdadeiro é Joan Alexandra Molinks, é a mais ácida de uma geração de comediantes e apresentadores da TV norte-americana, da qual fazem parte Lucille Ball e Phyllis Diller. Seu currículo conta com participações no talk show "Tonight Show" (1965) e o comando do "The Joan Rivers Show", entre 1989 e 1993. Fonte: Associated Press.