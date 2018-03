MOREIRA LIMA FAZ CONCERTO GRÁTIS O pianista Arthur Moreira Lima inicia hoje a temporada 2012 do projeto Um Piano pela Estrada. A apresentação do concerto Brasil Sertões 2 será no Parque da Independência, às 11 horas. No repertório, o pianista mescla música clássica universal à MPB. Interpreta Bach, Beethoven, Chopin, Mozart e Villa-Lobos; e os intercala com músicas populares de Pixinguinha, Ernesto Nazareth, e Luiz Gonzaga. O argentino Astor Piazzolla também entra na seleção. O projeto, que existe desde 2003, percorre o País de Norte a Sul. No concerto de hoje, a Orquestra dos Zezinhos, mantida pela entidade Casa do Zezinho, fará uma participação especial.