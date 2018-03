Mordomo de Diana pegou anel de noivado dela, diz ex-segurança O mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, tirou um anel de noivado do corpo dela após sua morte, disse nesta segunda-feira um ex-guarda-costas num inquérito sobre a morte da princesa. Michael Faux também afirmou que o ex-mordomo guardou documentos com o timbre do Palácio de Buckingham e depois os queimou no jardim de sua casa. "Isso me causou repugnância", disse Faux no inquérito que investiga as mortes de Diana e seu namorado, Dodi al Fayed, em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997. Faux trabalhou com Burrel por um ano, em 2003. Ele disse que o mordomo lhe contou sobre a remoção do anel: "Ele o tirou do corpo dela, em Paris". Quando lhe perguntaram, na corte, se Burrel demonstrou de algum modo que esse era o anel de Diana, Faux respondeu: "Sim, ainda havia sangue no anel e ele poderia provar que era dela pelo (exame) DNA". O ex-guarda-costas também acrescentou: "Eu o vi indo e saindo de sua casa com sacos de lixo cheios de papéis, que ele levou para seu jardim para queimar e se certificar de que estavam mesmo destruídos." Faux disse ter notado que alguns dos documentos tinham o timbre do Palácio de Buckingham. Em declaração à corte, Burrell negou ter tido qualquer conversa sobre um anel. Burrelll admitiu ter queimado papéis, como antigos extratos bancários, mas insistiu não ter destruído nada significativo. O pai de Dodi, Mohamed -- proprietário da loja de departamentos Harrods -- alega que seu filho e Diana foram assassinados por forças de segurança britânicas, seguindo ordens do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth e ex sogro de Diana. (Reportagem de Paul Majendie) l