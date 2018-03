Morango, Chocolate e tolerância

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1961. Direção de Arnaldo

Zanari e J.B. Tanko, com Ronald

Golias, Norma Blum, Vera Regin.

A faixa Mestres do Riso dá início ao ciclo Gol com esta história sobre garoto que, para salvar seu avô e Eva (por quem é apaixonado) do despejo, aceita participar do programa de TV O Dono da Bola e concorrer a uma bolada em dinheiro. Para vencer o programa, ele terá que derrotar seu adversário em quatro tarefas escolhidas pela atração. O menino é muito esperto, mas seu oponente Ronaldo, além de sobrinho do dono da Imobiliária Fortuna, é um trapaceiro disposto a tudo. Reprise, colorido, 88 min.

2 Filhos de Francisco

15H10 NA GLOBO

(2 Filhos De Francisco). Brasil, 2005. Direção de Breno Silveira, com Angelo Antonio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonça, Paloma Duarte.

A saga de Francisco, o lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. já entrou para o hall dos clássicos do cinema nacional. Esta, em especial, na forma honesta e delicada de contar a história de Mirosmar, que vira Zezé Di Camargo, desde o anonimato até a fama que reside a força deste belo filme. Reprise, colorido, 132 min.

Fuga à Meia-Noite

15H25 NA BANDEIRANTES

(Midnight Run). EUA, 1988. Direção de Martin Brest, com Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto.

Um esperto estelionatário é capturado por um caçador de recompensas, que deve levá-lo de Nova York até Los Angeles. Mas o caçador ainda não sabe que seu prisioneiro deve uma fortuna à Máfia e esta sendo perseguido por assassinos. Reprise, colorido, 123 min.

Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança

17H45 NA BANDEIRANTES

(Star Wars: Episode IV - A New Hope). EUA, 1977. Direção de George Lucas. com Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness.

Quase 20 anos após a vitória dos Sith sobre os Jedi, o imperador Palpatine comanda a galáxia ao lado de seu fiel discípulo, Darth Vader. A ordem do império é prender a princesa Léia Organa por fazer parte da resistência ao Império, a Aliança Rebelde, e por roubar os planos de um projeto secreto imperial, a Estrela da Morte. Luke Skywalker vive e com seus tios no planeta Tatooine. Ele encontra uma mensagem de Léia destinada a Obi-Wan Kenobi em um androide que seu tio comprou no mercado. Luke vai atrás de Ben Kenobi e descobre que ele na verdade é Obi-Wan. Ele explica a Luke sobre a batalha que os rebeldes estão travando contra o Império, e sobre a existência de uma energia chamada Força, que guiava um grupo de cavaleiros conhecidos como Jedi. Luke, Obi-Wan e os androides R2-D2 e C3PO partem para salvar Léia da nave Estrela da Morte. Reprise, colorido, 121 min.

Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio

22 H NA RECORD

(The Fast and the Furious: Tokyo Drift). EUA, 2006. Direção de Justin Lin, com Vin Diesel, Lucas Black,

Zachery Ty Bryan, Nikki Griffin.

Sean Boswell (Lucas Black) é um adolescente superficial e infeliz, que usa as corridas de rua como válvula de escape. Seu envolvimento irresponsável nas corridas fez com que Sean tivesse problemas com a polícia anteriormente. Após bater com o carro, e como forma de evitar a prisão, Sean é enviado para Tóquio, onde passa a morar com seu pai (Brian Goodman). Em sua nova cidade, Sean fica inteiramente deslocado até conhecer Twinkie (Bow Wow), que lhe apresenta as corridas de drift. Mistura de derrapagem e velocidade, o drift se pratica em circuitos muito perigosos. Sean fica logo empolgado com a novidade se envolve com os corredores locais. Reprise, colorido, 104 min.

Morango e Chocolate

22H30 NA TV BRASIL

(Fresa y Chocolate). Cuba, 1993. Direção de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, com Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra, Francisco Gattorno, Joel Angelino.

A trama deste belo filme se passa na Cuba de 1979. David é comunista convicto que estuda sociologia na Universidade de Havana. Diego é um artista homossexual, afogado na homofobia do regime. Apesar das diferenças, surge entre eles profunda amizade. Sem apelar para um discurso panfletário, o longa é testemunho dos difíceis anos em que o socialismo é inaugurado na ilha. Sem pretensão, torna-se uma ode à compreensão e à tolerância ao retratar o embate entre os antigos dogmas e a nova moralidade. Baseado no conto El Lobo, el Bosque y el Hombre escrito por Senel Paz em 1990, Morango e Chocolate foi o primeiro filme cubano a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Dirigido por Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, conquistou prêmios nos Festivais de Berlim e de Gramado. Inédito. 110 min. Reprise, colorido, 108 min.