Moradores de Hong Kong ganham penteados 'natalinos'

Moradores de Hong Kong ganharam um visual natalino nesta semana. O grupo espanhol Sienta la Cabeza - formado por duas cabeleireiras e um DJ - fizeram penteados natalianos em um palco improvisado no distrito comercial de Causeway Bay. Uma das modelos ganhou um penteado que tinha até mesmo enfeites de árvore de Natal. Segundo a fundadora do Sienta la Cabeza, Fafa Franco, o objetivo do grupo é fazer com que as pessoas se sintam bem com o novo visual. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.