Moore colabora em série de curtas Allan Moore, o respeitado autor de HQs, conhecido por títulos como V de Vingança e Watchmen, revelou que tem trabalhado em uma série de curtas com o diretor Mitch Jenkins. Act of Faith, que estrela Siobhan Hewlett, virá seguido de Jimmy's End, e outros. De acordo com o jornal inglês Guardian, o projeto inteiro, descrito por Moore como uma narrativa de "multi-episódios" e "multi-camadas", estreia em Nova York, em outubro e em sequência na plataforma digital thecreatorsproject.com. V de Vingança e Watchmen, os títulos mais conhecidos de Moore, de 56 anos, foram recentemente adaptadas para o cinema.