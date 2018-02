Monty Python fará show em Londres

“Queremos saber se ainda somos engraçados.” A afirmação foi dos comediantes Michael Palin, Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam e Terry Jones durante a entrevista coletiva que reuniu ontem os cinco humoristas da lendária série Monty Python, após mais de três décadas separados. Eles anunciaram o retorno para um show único, de arena, no dia 1º de Julho de 2014, em Londres. Durante a meia hora de entrevista, os comediantes trocaram de identidade, respondendo perguntas dos colegas e confundindo os jornalistas.

O release para imprensa, distribuído antes do evento, confirmava que a trupe apresentará “alguns dos maiores sucessos do Monty Python, com leves mudanças modernas e pitorescas”. Perguntado sobre quais esquetes pretendem apresentar, Cleese afirmou: “The Crunchy Frog e uma versão do The Dead Parrot, mas certamente não farei Silly Walks, pois atualmente tenho um quadril e um joelho artificial – sem chance”, disse.

E acrescentou: “As pessoas querem ver o material antigo, mas nós não queremos apresentar de maneira previsível. O maior problema é que o público sabe o roteiro melhor que agente”, admitiu Cleese. “Nós definitivamente vamos apresentar material inédito”, disse Idle. “Mas tomara que as pessoas tenham se esquecido do antigo, pois será como novo”, disse ele, com graça. “Vai ser como um grande musical com várias animações do Terry Gilliam”, completou Idle. Perguntados sobre o motivo de o retorno acontecer somente agora, eles desconversaram. Questionados novamente por uma jornalista espanhola, Palin rebateu: “Ninguém esperava uma inquisição espanhola”, arrancando gargalhadas dos jornalistas.

Os preços dos disputados ingressos serão em torno de R$ 100 o mais barato e R$ 350 o mais caro. “Somente 300 libras mais barato que o dos Stones”, brincou Idle. O clima da coletiva era de descontração: cinco amigos que finalmente se reuniam. “O problema é nos reunir em um só lugar”, disse Idle.

Para aqueles que não conseguirem ir ao show, Palin explicou que a performance será filmada e lançada em DVD em algum momento. “A BBC tem os direitos, mas agente vai filmar e tentar vender de qualquer maneira.” John Cleese afirmou também que há possibilidade de realizar outras performances, mas que, por ora, será só esta. Quando os humoristas estão juntos, “ainda gostamos de ser bem idiotas, especialmente agora, depois dos 70 anos”, disse Jones. “Idiotice é sempre engraçado”, acrescentou. “Depois dos 70, você pode ser totalmente sem vergonha”, disse Gilliam.

Eric Idle prometeu também que o sexto integrante, falecido em 1989, Graham Chapman, “não estará ausente do show”. “Nós o avisamos sobre essa apresentação e, se Deus existe, ele vai aparecer lá.”