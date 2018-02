Monty Python divulga música inédita do disco de despedida

O grupo de comédia britânico Monty Python divulgou nesta terça-feira, 6, uma das canções inéditas que lançarão no próximo dia 9 de junho, no relançamento do disco Monty Python Sings, que junto com uma série de espetáculos em Londres será a despedida definitiva. A música foi ao ar na rádio BBC Radio 2, é intitulada Lousy Song e foi gravada em 1980.

O membro septuagenário do Monty Python, Eric Idle, disse à agência local de notícias PA que esse esquete em particular e o único totalmente improvisado da história do grupo, e, segundo ele, “muito divertido”. Monty Python Sings (Again) é a reedição do álbum original de 1989, com os principais êxitos musicais da televisão e do cinema do grupo.

Cercados por uma enorme expectativa, os membros sobreviventes do grupo (John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones) anunciaram em novembro uma única atuação em conjunto depois de 30 anos de silêncio artístico. Os ingressos para o primeiro espetáculo anunciado foram vendidos em apenas 43 segundos. Depois disso, o grupo ampliou sua atuação para outros dez dias.

O grupo também editará uma coleção com atuações, com o título Monty Python Total Rubbish.