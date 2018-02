Monty Python deve se reunir para novo show

Os humoristas britânicos responsáveis pela famosa série Monty Phyton devem se reunir nesta quinta, 21, para anunciar o retorno do grupo em um novo espetáculo. John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones, todos com mais de 70 anos, devem comparecer ao evento que acontece em Londres.

Segundo entrevista de Terry Jones à rede BBC, "estamos nos reunindo e preparando um novo show, é real". Ele ainda acrescentou que está muito animado e que espera ganhar muito dinheiro. "Tomara que dê para eu pagar minha hipoteca", concluiu, com o humor característico do grupo.

O grupo, que também tinha em sua formação Graham Chapman, morto em 1989, escreveu os roteiros e atuou na série Monty Python's Flying Circus, de 1969 a 1974. Depois produziram cinco filmes, entre eles o controverso A Vida de Brian (Life of Brian/1979), que satiriza a vida de Jesus Cristo descrita no Novo Testamento.

A última obra que contou com a participação de toda a equipe foi O Sentido da Vida (Monty Python's The Meaning of Life/ 1983), com uma série de esquetes independentes que depois foram reunidas em um único filme.

Desde então, o grupo se reuniu cada vez menos e nos últimos anos não produziu nada, fora trabalhos individuais. Nesta terça, Eric Idle postou em seu Facebook que estava em um encontro dos Python. "Mal posso esperar. A coletiva de imprensa acontece na quinta", escreveu.