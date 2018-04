Montenegro chega com novo musical O musical Filhos do Brasil, de Oswaldo Montenegro fará uma apresentação hoje, às 22 horas, no Credicard Hall (Avenida dos Jamaris, 213, Moema, telefone 4003-6464). Durante a récita, o músico também estará no palco ao lado dos integrantes da companhia Mulungo. A flautista Madalena Salles, parceira de Montenegro há mais de 30 anos, participa da montagem. Em textos e canções, Montenegro faz uma homenagem ao Brasil. Não é a primeira vez que o compositor lança musicais. Também são suas as montagens Veja Você Brasília, A Dança dos Signos, que permaneceu por mais de dez anos em cartaz no Rio de Janeiro, e Noturno.