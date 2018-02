Montagem trata de forças opostas

O diretor Roberto Ramos apresenta neste fim de semana, no Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Sáb., às 21 h e dom., às 18 h. Ingr.: R$ 15), o espetáculo de dança Superfícies. Encenado por Ramos ao lado dos bailarinos Catalina Cappeletti e Gustavo Ramos, a montagem se propõe a investigar a contraposição de forças como meio de se estabelecer estados de equilíbrio. O cenário da montagem traz objetos no formato de placas, que foram desenvolvidos para representar, por meio da sua dinâmica de deslize, o conceito da obra. O projeto foi desenvolvido com apoio do Programa de Residências Artísticas do PACT Zollverein, na Alemanha.