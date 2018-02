Montagem tem direção de Iacov Hillel Pélleas et Mélisande terá cinco récitas no Teatro Municipal. A direção musical fica a cargo do maestro Abel Rocha, diretor artístico da casa, que comanda a Sinfônica Municipal. Já a direção cênica é de Iacov Hillel. Rocha explica a escolha do título como uma busca pela diversidade de estilos na programação, lembrando que em agosto foi encenada O Crepúsculo dos Deuses, de Wagner e, há duas semanas, o teatro abrigou concerto dedicado ao repertório de óperas italianas. No elenco estão o tenor Fernando Portari (Pélleas), a soprano Rosana Lamosa (Mélisande), o barítono Vincent Le Texier (Goulad), a contralto Kismara Pessatti (Geneviev), os baixos Sávio Sperandio (Arkel) e Sergio Righini (Médico) e os meninos cantores Giovani Prado e Marcelo Damasceno, que se dividem no papel de Yinold.