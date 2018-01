Montagem se baseia na vida da autora

Aos Nossos Filhos é o primeiro texto de Laura Castro. Uma criação em que a atriz, casada com uma mulher e mãe de três filhos, se inspira largamente em traços de sua experiência. "A arte deve falar mais disso, essa nova família deve ser tratada em todos os âmbitos", observa a autora.

Quem conduz a produção é João das Neves. Ainda que identificado com um teatro de resistência nos anos 1970, responsável por várias criações do Grupo Opinião, o diretor construiu uma montagem que valoriza mais o relacionamento entre mãe e filha do que os traços políticos. "Tenho um viés social muito forte. Mas não gosto de rótulos. Faço, antes de tudo, teatro." / M.E.M.