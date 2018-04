Monólogo resgata a vida e obra da poeta Hilda Hilst

E o esforço foi tamanho que, além do espetáculo, a noite de hoje marca o início de uma série de homenagens, que vai contar com exposição, mostra de filmes, palestras, recital de música, montagens teatrais e leituras dramáticas, sempre no espaço do Centro da Terra. ?É tudo fruto de uma necessidade de valorizar o trabalho da Hilda que, apesar do reconhecimento da crítica, sentia falta da atenção dos leitores?, conta Rosaly.

De fato, embora incluída pelo crítico Anatol Rosenfeld no restrito grupo de escritores capazes de praticar com competência a poesia lírica, a dramaturgia e a prosa de ficção, Hilda Hilst (1930-2004) cristalizou em torno de si a aura de mito que, antes de torná-la popular, a manteve longe do público, graças à incompreensão dos homens.

?Hilda é a própria polifonia literária?, observa Rosaly. ?Sua mistura de gêneros e seu constante fluxo de pensamentos e imaginação nos traz uma obra vasta, profunda e peculiar.? No final de 2005, Rosaly contatou José Mora Fuentes, escritor e amigo de Hilda Hilst até seus minutos finais, e que hoje coordena o acervo da escritora, transformando sua última moradia, a Casa do Sol, próximo a Campinas, em um instituto cultural. Mora Fuentes não apenas liberou acesso aos escritos de Hilda como forneceu detalhes pessoais.

A direção é de Ruy Cortez. ?Quando assumi a direção, há nove meses, Rosaly já vivia intensamente a vida e a obra de Hilda, o que facilitou o trabalho?, conta Cortez, disposto, desde o início, a não fazer distinção entre ficção e realidade. O espetáculo mostra as diversas fases da vida da poeta, desde a juventude (quando herdou a paixão pela palavra do pai Apolônio de Almeida Prado Hilst, também poeta e que sofria de esquizofrenia) até o isolamento no campo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.