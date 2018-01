Monjardim vê para 2014 série na Antártida

Por falar em Nick, é chegada a hora de o grupo Viacom anunciar como será a nova MTV e quais as operadoras que irão abrigá-la imediatamente. A ideia é fechar mais detalhes até o dia 24, quando o canal comunica seus principais rumos à imprensa.

O Rock in Rio inspira uma página especial no Muu, plataforma de vídeo sob demanda dos canais Globosat, com shows e documentários de artistas que se apresentarão na cidade do rock carioca. Beyoncé, Bon Jovi, Justin Timberlake, Florence And The Machine e Jessie J, entre outros, estão todos lá.

A evolução da moda brasileira é o foco da série Conexão da Moda, produção nacional que chega à tela do canal E! em outubro, em 12 episódios, às segundas-feiras.

O centenário de Vinicius de Moraes já merece a mobilização da turma da GloboNews para a produção de uma série de tributos em outubro. O pacote incluirá uma edição do Arquivo N, um GloboNews Especial e duas edições inéditas do Sarau de Chico Pinheiro.

Gaby Estrela, a primeira novela infantil do canal Gloob, nem terá estreado aqui e já estará à venda para o mercado internacional na MipCom, em Cannes. A Chatrone e a Panorâmica, coprodutoras do título, exibem a criação no catálogo da Brazilian TV Producers (BTVP).

Em outro evento europeu, o cenário do audiovisual brasileiro seus mecanismos de financiamento serão apresentados aos catalães no dia 3, em Barcelona, pela gerente do BTVP, Rachel do Valle.

Marina Silva topou ser sabatinada pelos pequenos do quadro Crianças Curiosas no Programa Raul Gil. "Ainda não estou no lugar de candidata (...) estou fazendo um esforço para registrar o partido Rede Sustentabilidade", disse. No ar sábado, no SBT.

Faz alguns anos que Jayme Monjardim acalenta a ideia de produzir uma minissérie na Antártida. Nesse período, o diretor tem se dedicado a reunir argumentos para convencer a alta direção da Globo de que a produção é viável. Pois o projeto, intitulado Sete Vidas, voltou a entrar em sua fila de tarefas e deve suceder a estreia de Em Família, próxima novela das 9, de Manoel Carlos, na agenda do diretor - o elenco foi fechado esta semana. A ideia é que ele se entregue à pré-produção da série logo depois que o folhetim entrar no ar, em janeiro. O enredo prevê um romance entre uma bióloga casada e um fotógrafo, no continente gelado.

O Raul perguntou...