Monique Gardenberg leva ao palco contos de Murakami

É esse universo que o espetáculo "O Desaparecimento do Elefante" leva ao Teatro do Sesc Pinheiros a partir de sábado. Na peça, que chega a São Paulo depois de estrear no Rio, Caco Ciocler, Maria Luisa Mendonça, Marjorie Estiano, Kiko Mascarenhas e seus outros colegas de elenco interpretam quase 30 personagens, trafegam por situações de diferentes colorações e densidades. Na ficção de Murakami, as fronteiras entre o drama e o cômico se tornam fluidas e, mesmo quando convoca ao riso, ele não o faz sem um travo amargo.

São cinco os contos que Monique Gardenberg adaptou para o teatro do livro "The Elephant Vanishes". Em sua trajetória como encenadora, ela se tornou conhecida por apresentar ao País dramaturgos importantes, como o canadense Robert Lepage, de "Os Sete Afluentes do Rio Ota" (2002), o norte-americano Neil LaBute, de "Baque" (2005), e o norueguês Jon Fosse, do qual estreou "Um Dia, no Verão" (2007). Agora, contudo, se lançou à tarefa de escrever para teatro tomando um autor que não parece, ao menos à primeira vista, afeito ao palco.

"Foi a primeira vez que fiz algo assim. É claro que existe sempre, em qualquer montagem, não importa qual o texto, uma dose de criação. Mas é muito diferente você transformar a prosa, pegar cenas soltas e organizar teatralmente", diz ela, que assina a direção ao lado de Michelle Matalon. "Significou uma libertação. Saber que se pode criar um texto não necessariamente teatral, que existe a possibilidade de ousar." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O DESAPARECIMENTO DO ELEFANTE

Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195). Tel. (011) 3095-9400. 6ª, 21 h; sáb., 20 h; dom., 18 h. R$ 32. Até 5/5. Estreia sábado.