Mônica Salmaso canta Chico Buarque no retorno a SP Admiradora confessa de Chico Buarque, a cantora Mônica Salmaso, que despontou por meio do Prêmio Visa, realizou este ano o sonho de gravar um CD só com canções do cantor e compositor. Lançado no primeiro semestre pela Biscoito Fino, a cantora volta agora a São Paulo, a partir de hoje, com o show baseado no disco Noites de Gala, Samba na Rua, já estreado em julho, no Teatro Fecap, acompanhada pela banda Pau Brasil. Agora, serão doze apresentações em três semanas de temporada também no Fecap, que começa hoje e vai até 9 de setembro. Às quintas-feiras, os shows acontecem a preços populares - R$ 10. A idéia de gravar um CD com composições de Chico teve início há três anos, quando foi convidada para abrir uma exposição sobre a obra dele, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. A mostra veio pra São Paulo, Mônica estendeu o show para um projeto maior acompanhada da sambista Teresa Cristina e trabalhou, em paralelo ao álbum Iaiá, um repertório já baseado na obra de Chico. E foi dele mesmo que partiu a aproximação entre os dois, com o convite para participar do álbum Carioca, dividindo os vocais em Imagina. Foi nesta ocasião que se conheceram. ?Depois do convite do Chico para cantar no CD dele, decidi que queria fazer esse projeto que, além de ser natural para mim, ainda foi uma forma de agradecer ele pelo convite?, afirma Mônica, em entrevista à Agência Estado. O cantor e compositor não só deu aval ao projeto, como se ofereceu a ajudá-la. ?Assim que tomei a decisão, perguntei ao Chico se ele se importava. Ele disse que achava ótimo e se colocou à disposição caso eu precisasse de alguma coisa?, diz ela. Estava, assim, aprovado o projeto que se firmou com ''''Noites de gala, Samba na rua''''. Diante de uma obra tão vasta, Mônica conta que o mais difícil neste caminho foi pinçar o repertório, sem que utilizasse recursos óbvios. ?Não queria ter nenhum critério temático ou cronológico sobre a obra do Chico. Não queria pensar neste CD como um songbook dele e, sim, me sentir livre para fazer um disco meu, usando como matéria-prima a obra dele?, enfatiza. Com a ajuda da banda Pau Brasil, a cantora buscou canções que conjugassem sua voz com a sonoridade do grupo. ?A participação deles me ajudou a pensar em músicas que eu entendia serem boas para trabalhar a partir da sonoridade do grupo?, pontua. Pré-selecionou 60 músicas, e, partindo destas canções, deu início os ensaios. ?Conforme estas músicas foram sendo arranjadas, nós fomos retirando daquelas 60 o que sentíamos necessidade em termos de ?cores? para o disco?, comenta Mônica. Neste processo de escolha, ficaram de fora, por exemplo, Tem mais Samba e Flor da Idade. ?Não encontramos uma forma satisfatória para elas dentro do projeto?, revela. Excluídas algumas canções, Noites de Gala, Samba na Rua, resultou num disco que abrange as não tão óbvias Morena dos Olhos D´Água, Olha Maria, Beatriz e A Volta do Malandro. Mas que também trouxe clássicas, como Quem te viu, quem te vê. O show, que retorna a São Paulo, é exatamente a reprodução do disco, com a inclusão de duas músicas - Pulo do gato, de Paulo Bellinati e Moda do Pau Brasil, de Rodolfo Stroeter. Em uma apresentação dedicada praticamente ao seu ídolo, Mônica Salmaso não poupa elogios ao falar sobre Chico Buarque. ?Poderia gravar vários discos somente com músicas dele, gostaria de cantar muitas outras canções, além das que gravamos. As que foram gravadas são todas canções que eu gosto imensamente de cantar, seja pela letra, seja pela melodia. São jóias muito preciosas e a minha intenção é a de mostrá-las com a melhor interferência minha possível?, relata. E vai além, ao falar sobre a presença dele em um show seu realizado no Rio de Janeiro, na última quarta-feira. ?Para mim, ele é um ídolo que admiro e respeito muito?. Mônica Salmaso canta Chico Buarque. Teatro Fecap. Av. Liberdade, 532. Temporada: de 23/08 a 09/09. Quinta a sábado, às 21h, e domingo, às 19h. Ingressos: R$ 40 (sexta a domingo) e R$ 10 (quintas-feiras). Informações: (11) 3272-2277.