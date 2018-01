Monica Lewinsky relembra 'humilhação' de caso com Clinton em entrevista

A primeira entrevista dela à televisão em uma década é parte do documentário “Os anos 1990: A Última Grande Década?”, do canal National Geographic, que vai ao ar no domingo. Monica virou motivo de chacota de comediantes.

“Fui a mulher mais humilhada do mundo”, declarou ela, de acordo com uma prévia da entrevista veiculada no programa "Today", da rede NBC, nesta terça-feira. “Ser chamada de idiota, vadia, perua, miolo mole e ser mostrada fora do contexto foi angustiante.”

O caso levou ao impeachment de Clinton na Câmara dos Deputados, mas o Senado o inocentou, e Clinton terminou seu segundo mandato em 2001.

Na entrevista para a National Geographic, ela relembrou o dia de 1998 no qual o promotor especial Kenneth Starr divulgou um relatório sobre o escândalo, incluindo detalhes vívidos sobre seu caso com Clinton, como um dos piores da sua vida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Eu nunca tinha sofrido uma humilhação naquele nível, até aquele dia”, disse Monica. “Quer dizer, foi agressão em cima de agressão”.

Monica praticamente sumiu de vista desde que o escândalo esfriou, mas seu nome reapareceu no panorama político norte-americano em fevereiro, quando a ex-primeira-dama e pré-candidata democrata à Presidência Hillary Clinton a teria chamado de “uma narcisista tonta” em um artigo baseado em documentos de um amigo do seu marido, Bill.

A ex-estagiária rompeu o longo silêncio no mês passado em um artigo para a revista Vanity Fair, no qual afirma se arrepender profundamente do que ocorreu e estar “determinada a dar um final diferente” à sua história.

O senador Rand Paul, do Kentucky, provável pré-candidato presidencial republicano, acusou os democratas de “hipocrisia” por afirmarem apoiar os direitos da mulher e dar carta branca a Bill Clinton para seu comportamento “predatório” com Monica.

(Reportagem de Edith Honan)