Mônica Iozzi é a nova integrante do 'CQC', da Band

Para o líder da trupe Marcelo Tas, a disputa foi acirrada, mas a atriz levou a melhor por ter um estilo ?nonsense?. "Ela é muito sem noção, e cresceu ao longo do programa. A gente estava precisando de uma mulher. Para algumas reportagens é muito mais sedutora a ideia de termos uma figura feminina", diz Tas.

Mônica Iozzi é de Ribeirão Preto e, em 2005, se formou em Artes Cênicas pela Unicamp. Em 2006 se mudou para São Paulo e deu início à vida de atriz. "Eu amo artes, mas não foi fácil sobreviver com o dinheiro dos palcos. Eu tive que me virar como garçonete, atendente do setor de artes da Livraria Cultura, cantora de barzinho...". Apesar da declarada paixão pelo universo do teatro, Mônica Iozzi diz que agora só pensa no "Custe o que Custar". "Pode parecer clichê, mas isso aqui é a realização de um sonho. Eu mandei o vídeo sem nenhuma pretensão."

Nas primeiras matérias, Mônica demonstrou ser bem parecida com o colega Rafael Cortez, considerado pela trupe o galanteador. "Eu sou assim mesmo, um pouco sem noção. Mas aqui cada um encontra um estilo", diz a CQC, apaixonada por política. "Não vejo a hora de ir para Brasília. Quero muito, muito entrevistar o Fernando Collor de Mello." As informações são do Jornal da Tarde.