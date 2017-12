Monica Bellucci tenta salvar casamento com visita a Moscou

A atriz italiana Monica Bellucci viajou para Moscou para promover um novo modelo de automóvel e se encontrar com seu marido, o francês Vincent Cassel, com quem mantém uma relação turbulenta há muito anos. Monica, considerada uma das mulheres mais atraentes do mundo, e Cassel visitaram a Praça Vermelha e foram a uma festa em um dos restaurantes mais badalados da cidade, segundo informa nesta segunda-feira, 4, o jornal Komsomolskaya Pravda. O casal, que tem uma filha de 3 anos e atualmente vive separado, foi visto no domingo na Catedral de Cristo Salvador, onde aconteceu recentemente o funeral em honra do ex-presidente russo, Boris Yeltsin. Os dois se conheceram em 1996 durante a rodagem do filme L´appartement, casaram-se em 1999 e, embora a relação tenha sofrido muitos altos e baixos, ambos sempre negaram o fim do matrimônio.