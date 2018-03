Monica Bellucci apresentará o Festival de Cinema de Cannes

A atriz italiana Monica Bellucci foi escolhida como "madrinha" da 70º Festival de Cinema de Cannes e será a responsável por apresentar a cerimônia de abertura e encerramento do evento.

O tradicional festival terá como presidente do júri o diretor espanhol Pedro Almodóvar e será realizado entre os dias 17 e 28 de maio.

Bellucci tem uma longa relação de amizade com Cannes, iniciada em 2000, quando subiu ao palco para apresentar o longa "Sob Suspeita", de Stephen Hopkins. Em 2002, ela esteve no centro de uma polêmica pelo filme "Irreversível", de Gaspar Noé, que debate intensamente um estupro. Já em 2006, a atriz italiana participou do júri presidido por Wong Kar Wai. Nos anos seguintes, voltou a estar no festival por conta dos filmes que participou. (ANSA)