Monarcas davam-se ao luxo de brincar diante da câmera

O primeiro anúncio do daguerreótipo - técnica fotográfica criada por L. Daguerre - deu-se em agosto de 1838, em sessão das academias de Belas Artes e de Ciências em Paris. Ainda em dezembro do mesmo ano, o francês Hércules Florence, radicado em São Paulo, publicava o resultado de suas experiências com o aparelho. Por sua vez, nosso Pedro II, conectado com essa agenda acelerada, tratou de adquirir seu equipamento em março de 1840 e a partir de 1841 já se exercitava na arte. No Brasil oitocentista, com sua sociedade bastante iletrada, as qualidades do aparelho seriam logo notadas. A fotografia tornava-se não só ícone da modernidade como marca de status. Sua reprodução continuava cara, mas pesava menos no bolso dos clientes acostumados aos custosos e demorados retratos a óleo. Assim, o estúdio fotográfico converteu-se em palco para a auto representação: trajes requintados, chapéus de todo tipo; bengalas, relógios de bolso, colunas, balaustradas e palmeiras... tudo servia para satisfazer o gosto do freguês.

Muitos se fizeram fotografar; entre eles, e principalmente, a Família Real. Nesse caso, sujeito e objeto reforçavam-se mutuamente: a técnica garantia modernidade ao retratado, enquanto o soberano assegurava as vantagens que o novo invento trazia. Era comum encontrar nos jornais anúncios de profissionais que se descreviam como "Fotógrafos da Família Imperial": chamariz a atrair futuros clientes.

A própria princesa Isabel fora discípula de Revert Klumb, que recebia 400 mil réis por aulas particulares de fotografia. No livro de Receitas e Despesas da Casa Imperial de 1848 e 1867, Pedro II gastou fortunas em fotografias de Buvelot, Victor Frond, Joaquim Insley, Stahl, Henrique Klumb, Carneiro & Gaspar e da Casa Leuzinger. Não contente, comprou álbuns de Victor Frond e de outros fotógrafos, o que fez com que o total gasto com o novo aparato correspondesse a trinta vezes mais do que o valor recebido para gastos pessoais em 1846. E o soberano viraria um quase profissional na área: não só fez autorretratos, como enviou centenas de imagens a amigos e personalidade do mundo todo.

O importante é que as fotos reais, além de cumprir função oficial - captando o chefe de Estado em traje de gala, com olhar altivo e comportamento exemplar -, acabaram revelando cenas da família em situações pouco usuais. Isabel, por exemplo, procurou legar testemunho de sua dedicação materna, mas sua foto saiu tremida por conta do bebê irrequieto em seu colo. Já Pedro II, ciente de que um bom resultado dependia da imobilidade, não só se sujeitou a ter sua cabeça presa por instrumento, como fez questão de divulgar tal imagem.

Fato é que, numa época em que os clientes pediam fotos solenes como prova de sua posição social, os monarcas davam-se ao luxo de brincar ou de revelar a encenação presente na fotografia. Não que o rei deixasse de encomendar fotos oficiais, feitas às centenas, mas até nessas, pequenas armadilhas escapavam nos ângulos mais recônditos: um pequeno gesto de mal humor, uma situação menos confortável, um instante de titubeio; tudo transparecia.

Como diz Susan Sontag, a fotografia está sempre a serviço da mentira e, diante da realeza, que trazia consigo a ilusão da imortalidade, a nova técnica parecia garantir eterna perenidade. Aí estavam ela e o rei: tal qual médico e monstro.

No entanto, nada fica para sempre. Desconhecia-se à época, mas o daguerreótipo não era imune à ação do tempo - assim como nosso monarca não tinha como prever que seu império cairia em 1889. O rei se foi para Portugal, mas legou suas fotos ao Brasil. Ficaram todas reunidas numa única coleção, que recebeu o nome afetivo de Teresa Cristina, sua esposa. Coisas da memória; ou da preservação de certa memória.

LILIA MORITZ SCHWARCZ É PROFESSORA DE ANTROPOLOGIA DA USP E AUTORA DE A LONGA VIAGEM DA BIBLIOTECA DOS REIS