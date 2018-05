Mona lisa não sairá do Louvre Diretores do Museu do Louvre informaram anteontem que descartaram a possibilidade de emprestar a Gioconda, de Leonardo da Vinci, em 2013, para a Itália por causa da fragilidade do quadro e dos possíveis danos causados à obra durante o traslado. Na quinta-feira, o Comitê Nacional Italiano para a Valorização dos Bens Históricos, Culturais e Ambientais havia lançado uma iniciativa para recolher 100 mil assinaturas para pedir à França o empréstimo da obra por algumas semanas. Organizadores do museu informaram também que não receberam nenhuma solicitação oficial. O comitê italiano deve recorrer ao governo francês.