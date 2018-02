'Mona Lisa' mais jovem será apresentada como original em Genebra

GENEBRA - Uma versão mais nova da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, será apresentada em Genebra nesta quinta-feira, 27, com a sugestão de que ela é a versão original daquela que é considerada a pintura mais famosa do mundo.

A Fundação Mona Lisa, com sede na Suíça, que está organizando o evento, informou nesta quarta-feira, 26, que uma pesquisa detalhada ao longo de três décadas indica fortemente que ela é um retrato anterior feito pelo gênio italiano da "dama com o sorriso misterioso".

"Investigamos esta pintura por todos os ângulos relevantes e toda a informação acumulada aponta que ela é uma versão anterior da Gioconda que está no Louvre", disse à Reuters o historiador da arte e membro da fundação Stanley Feldman.

Na Itália e na França, a Mona Lisa atualmente reconhecida de Leonardo é chamada de La Gioconda ou La Joconde, em homenagem a Lisa Gherardini, a mulher do nobre italiano do século 16 Francesco Del Giacondo, que encomendou um retrato dela.

Mas Leonardo da Vinci nunca entregou a pintura.

O retrato a ser apresentado aos especialistas e à mídia em Genebra mostra uma mulher aparentemente com 20 e poucos anos - não com 30 e poucos anos, como na pintura do Louvre - na mesma pose e com muito do olhar enigmático da obra-prima do Louvre.

O irlandês Feldman e seu irmão David, envolvidos há muito tempo no mundo da arte, disseram que a evidência histórica, a comparação crítica e o exame científico usando as técnicas mais modernas sustentam a opinião deles sobre o quadro.

Apoiando com cautela a tese das "duas versões" - que, se confirmada, será uma grande sensação no mundo da arte --, estão o especialista italiano Alessandro Vezzosi, também integrante da fundação, e o especialista baseado nos EUA Carlo Pedretti.

No entanto, outros especialistas no pintor, escultor, arquiteto e designer que mudou o mundo cultural europeu a partir do fim do século 15 até a sua morte em um pequeno castelo francês no Loire aos 67 anos, em 1519, mostram-se céticos.