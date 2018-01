Mona Lisa era vizinha de Da Vinci, diz estudioso italiano A mulher que teria inspirado Leonardo da Vinci na realização de um dos quadros mais famoso do mundo - a Mona Lisa - morava em frente à casa da família do pintor, na cidade italiana de Florença. Segundo o professor Giuseppe Pallanti, autor de um livro sobre a obra, publicado no ano passado, Mona Lisa era casada com Francesco del Giocondo, um rico comerciante florentino, e por isso também ficou conhecida como ?Gioconda?. ?Pela primeira vez encontramos documentos que comprovam que a família Da Vinci e a família Giocondo se freqüentavam?, afirmou Pallanti, ao anunciar sua descoberta em Florença. Foi graças a documentos do Arquivo Municipal da cidade que ele conseguiu reconstruir a vida da ?musa? de Da Vinci. Mãe de cinco filhos Segundo Pallanti, Mona Lisa estaria enterrada no convento de Santa Úrsula, localizado no centro de Florença, na Itália. Ela teria nascido em Florença em 1479 e morrido no dia 15 de julho de 1542. A pesquisa de Pallanti mostra que a mulher do sorriso enigmático teria vivido entre Florença e a região do Chianti, famosa pela produção de vinho. Com base nas informações existentes atualmente, Mona Lisa foi retratada quando tinha 25 anos de idade, depois de ela ter dado à luz Ao segundo de seus cinco filhos. Dúvidas Os estudos de Giuseppe Pallanti confirmariam a tese de Giorgio Vasari, estudioso de artistas florentinos, segundo a qual Mona Lisa teria realmente existido. Essa tese foi colocada em dúvida no início do século 20, após o furto do quadro de Da Vinci, em agosto de 1911. Naquela época, chegou a ser cogitada a hipótese de que a obra poderia ser uma espécie de auto-retrato do próprio mestre. Entretanto, há quem discorde das afirmações de Pallanti. O diretor do Museu Ideal Leonardo da Vinci, Alessandro Vezzosi, é um deles. Segundo ele, Mona Lisa era amante de Giuliano Medici, que teria encomendado o quadro. Leonardo da Vinci começou a obra em 1503, mas ela ficou pronta três anos mais tarde, depois de várias interrupções. Museu do Louvre A Mona Lisa original está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e segue sendo objeto de pesquisas em todo o mundo. Um dos mistérios que envolvem o quadro é o leve e enigmático sorriso da Mona Lisa. Um estudo feito por especialistas canadenses, que usaram radiografias tridimensionais para examinar o quadro, o efeito se deve a uma técnica super-refinada e complexa utilizada por Da Vinci.