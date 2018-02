Mona Dorf estréia em outubro no novo canal Ideal Com estréia prevista para 1º de outubro, o canal pago Ideal, novo fruto do grupo Abril, já está com seu casting montado. Nomes como Mona Dorf e Laura Vie terão programas na emissora, que vai ao ar primeiramente pela operadora TVA. Mona apresentará o Confraria Ideal, atração em que o bate-papo com o convidado acontece na cozinha. O Ideal terá foco em carreiras, gestão e negócios. O canal será para pessoas recém-formadas, que buscam aperfeiçoamento profissional ou abrir sua pequena empresa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo