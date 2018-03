Mombojó cancela show no Indie Rock Os pernambucanos da Nação Zumbi foram escalados para substituir seus conterrâneos da Mombojó no Festival Indie Rock, que ocorre na próxima semana no Rio (dias 25 e 26, no Circo Voador) e em São Paulo (26 e 27, na Via Funchal). O grupo cancelou a participação no evento após a morte súbita do flautista Rafael Torres, no último dia 5, aos 24 anos, mas fez questão de indicar seu substituto. ''''A banda ficará parada até setembro, para reestruturar sua formação'''', informou o grupo, em nota de Felipe Souza, vocalista do Mombojó. Outras atrações do festival são Magic Numbers, The Rakes, Hurtmold e Moptop.