MoMA homenageia Pedro Almodóvar O Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York anunciou ontem que vai homenagear a carreira cinematográfica do diretor espanhol Pedro Almodóvar durante uma noite de gala beneficente no dia 15 de novembro. Os anfitriões do evento no museu, que arrecadará fundos para a coleção de cinema da instituição, serão os atores espanhóis Penélope Cruz e Antonio Banderas. "Com seu último filme, A Pele Que Habito, ele voltou a nos mostrar que é um gênio da inovação e por isso acreditamos que era o momento certo para a homenagem", afirmou o curador do departamento de cinema do MoMA, Rajendra Roy. / EFE