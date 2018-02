Mohallem lança Welcome Home O fotógrafo Gui Mohallem lança hoje, às 19 horas, na Livraria Cultura (Av. Paulista, 2.073), o livro Welcome Home, com obras de série realizada desde 2009 a partir de experiência em santuário no interior dos EUA. O volume, bilíngue, traz 45 imagens e textos como os do curador Gabriel Bogossian e dos poetas Ismar Tirelli Neto e Marcos Visnadi.