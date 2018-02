'Mogambo' devolve John Huston à savana Em 1951, John Huston fez um filme que virou cult, com Humphrey Bogart e Katharine Hepburn. Dois anos mais tarde, trocou as planícies do western pela savana e também foi filmar sua aventura africana. Embora Mogambo não ostente a fama de ser um dos grandes filmes do Homero de Hollywood, não há como resistir ao choque de paixões quando Clark Gable, o astro que era chamado de ?Rei?, participa de um safári com Grace Kelly e Ava Gardner.